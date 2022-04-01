Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı

01.04.2022 14:20
Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı

BEYKOZ'da vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldüren motosiklet kasklı şüpheli ve motosikleti kullanan kişi yakalandı.

BEYKOZ'da vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldüren motosiklet kasklı şüpheli ve motosikleti kullanan kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gün 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir  hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 adet 9 milimetre kovan ve 1 adet 9 milimetre fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin 11 Kasım 2021 tarihinde Nadir Öztan'ı darbeden ve öldürmekle tehdit eden Mert A. Ü. (22) olduğunu belirledi. Motosikleti kullanan Yunus B. (21) ile birlikte Mert A.Ü. Beykoz'da gözaltına alındı. Mert A.Ü'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde  olayda kullandıkları silahı denize attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı
YORUMLAR
500
BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI Burnundan tanınan motosiklet hırsızı yakalandı Burnundan tanınan motosiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet, Kavacık, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da vücut geliştirme hocasını öldüren kasklı saldırgan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement