Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA

22.04.2022 09:35
Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA

Son dakika haberine göre BEYKOZ'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki kayalara vurdu.

BEYKOZ'da  şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki kayalara vurdu. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi Beykoz yönünde meydana geldi. Sait Sefa Aydın'ın kullandığı 34 TN 2009 plakalı 15F İETT otobüsü, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak kayalara vurdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana vuruyor.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI-Caddedeki trafikten görüntü-Otobüsün virajı dönmesi-Kaldırıma çıkarak kayalıklara çarpması-Genel ve detay görüntülerAKTÜEL-Yaralılardan görüntü-Otobüs şoföründen görüntü-Otobüs içerisinden görüntü -Kaldırımda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı-Yaralıların ambulansa kaldırılması -Yolcu ile röportaj -Genel ve detay görüntü


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Said Sefa, Kanlıca, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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