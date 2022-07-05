Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

05.07.2022 10:39
Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda orman sınırında beklediği tespit edilen B.N. gözaltına alındı.

BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda orman sınırında beklediği tespit edilen B.N. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü orman yangınları ile ilgili yaptığı denetimler kapsamında drone ile ormanlık alanlar kontrol edilirken, Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman çıktığı görüldü. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin karadan müdahalesine helikopterle havadan da destek verilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde olay günü orman sınırında beklediği görülen N.B. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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