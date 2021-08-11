Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beykoz'da otomobiliyle belediyenin bakım onarım aracına çarpan sürücü yaralandı.
S.T. idaresindeki 34 GE 7573 plakalı otomobil, Ziya Çakmak Viyadüğü ile Soğuksu Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.A'nın kullandığı 34 BDK 209 plakalı İBB'ye ait bakım onarım aracına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları S.T'yi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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