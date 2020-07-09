Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE 21 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin otomobilinde 21 kilo 86 gram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesinde dün denetim yapan polis ekipleri, bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Otomobil Sakarya Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Şüpheli Serkan S.(33) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 20 paket halinde 21 kilo 86 gram marihuana uyuşturucu, bin 480 lira ve 10 dolar ele geçirildi.

Şüpheli Serkan S., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.