Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi

14.10.2022 01:18

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi Beylikdüzü'nde umuma açık eğlence mekanlarında polis denetim gerçekleştirdi.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde umuma açık eğlence mekanlarında polis denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentin bazı noktalarındaki umuma açık eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetime Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler de destek verdi. Denetimlerde, kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ Beylikdüzü'nde eğlence mekanları denetlendi Beylikdüzü'nde eğlence mekanları denetlendi
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 08:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement