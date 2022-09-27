Son dakika haber... Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikte yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikte yol verme kavgası kamerada

27.09.2022 20:24

Son dakika haberlerine göre Mustafa Mert KARACA/-BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa Mert KARACA/-BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsünün yanına gitmesiyle ikili arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Motosiklet, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikte yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

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