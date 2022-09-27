Olay, saat 18.00 sıralarında, Barış Mahallesi 'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsünün yanına gitmesiyle ikili arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikte yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

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