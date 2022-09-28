BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsünün yanına gitmesiyle ikili arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika