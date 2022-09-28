Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

28.09.2022 11:16

Edinilen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsünün yanına gitmesiyle ikili arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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