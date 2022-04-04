Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

04.04.2022 10:06

Son dakika haberler: ?BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

?BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

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işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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