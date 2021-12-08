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Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı

08.12.2021 20:25

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı Saatlerce iş adamını takip eden motosikletli şahıslar araca ateş edip kaçtı.

- Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı

Saatlerce iş adamını takip eden motosikletli şahıslar araca ateş edip kaçtı.

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir iş adamı aracıyla seyir halindeyken motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra gittiği yerlerde güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş adamı Ali Rıza Gök, şahısların saatlerce kendisini takip ettiğini görünce şok yaşadı. Gök, faili meçhul durumun çözülmesini istediğini belirterek, " Çocuklarımı servisten aldım artık her sabah okula ben götürüyorum" dedi.

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde meydana geldi. İş adamı Ali Rıza Gök, arkadaşıyla kahvaltı yaptıktan sonra aracına binerek seyir haline geçti. Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne giden Gök, bir anda patlama sesi duydu. İlk etapta lastiği patladığını düşünen Gök, motosikletli iki kişinin kendisine saldırdığını görünce şok yaşadı. Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, aracın kurşunlandığı noktaya geldi ve incelemelerine başladı. İş adamı, saldırı ile ilgili polise şikayette bulurken, geriye dönük güvenlik kamerası kameralarını izleyince şahısların kendisini saatlerce takip ettiğini gördü.

Saldırganların kendisini 3-4 saat boyunca takip ettiğini sonradan görüntüleri izleyince fark ettiğini belirten Gök, "Artık yanımdan geçen kuryeye bile dikkat ediyorum. Araçlara insanlara bile dikkat ediyorum artık. Bizi takip edip uygun anı bulup ateş ediyorlar bize. Tetiği çeken arka tarafta oturuyordu. Ben lastik patladı sandım ilk önce. Soluma baktığımda silahlı adamları gördüm. Araçta bir arkadaşım vardı o fark etti bizi ilk. Kaçtılar saldırıdan sonra" dedi.

"Çocuklarımı servisten aldım artık her sabah okula ben götürüyorum"

Polis merkezinde kendisine olayın 'faili meçhul' olduğunu söylediklerini kaydeden Gök, " Faili meçhul dediler. Her kaskı takan birisine ateş etsin o zaman. Ben kendimi nasıl koruyacağım vatandaş kendisini nasıl koruyacak?. O zaman motosikletli kaskı takıp suç işleyen insanlar yakalanamıyor algısı oluşuyor. Bunun önüne geçilemiyor mu bunun bir çaresi yok mu? Bana saldıran kişilerin yanına mı kalacak bu olay bu kadar basit bir eylem mi bu. Tehdit falan almadım sonradan. Kişinin kim olduğunu bilsek ona göre tedbir alacağız. Kim olduğunu bilsek ona göre kendimizi koruyacağız ya da panik yapacağız o adamları görünce. Adamları bilmediğimiz için tedbir de alamıyoruz. Allah'ın verdiği canı Allah alır inançlı insanlarız. Her an olma durumuyla bekliyoruz. Çocuklarımı servisten aldım artık her sabah okula ben götürüyorum. Burası aile şirketi burayı nasıl koruyacağım. Türkiye'nin 4-5 ilinde şirketimiz var oraları nasıl koruyacağız. Ben istiyorum ki bunu yapanlar bedelini ödesin faili meçhul olmasın" diye konuştu.

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı

Beylikdüzü, İş Adamı, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş adamına aracında silahlı saldırı - Son Dakika
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