Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi içindeki 4 katlı işyerinin bodrum katında yangın çıktı.

Yangın, saat 09.45 sıralarında sanayi sitesinin içinde bulunan 4 katlı işyerinde çıktı. İşyerinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanların bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışanlar işyerinden kendi imkanlarıyla çıkarken itfaiye ekipleri, bodrum katıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı çalışanlara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, tüm işyerini saran dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.