Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI

BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) işyerinden kaçırarak çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve ağabeyinin 9 bin lirasını ile cep telefonunu gasbeden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evinde yapıla aramada bir adet tabanca ile 174 adet mermi ile 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda bir gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., işyerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler kaçırdıkları M.A.'nın çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekip, mekanına el koymakla tehdit etti. Aynı şüpheliler M.A.'nın ağabeyi Y.A.'dan 100 bin lira para istedikleri, yanında bulunan 9 bin lira para alyans,altın kolye ve saatini gasbetti.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ KALAŞKİKOFLA SİLAHLA YAKALAMIŞTI

Serbest bırakılan M.A.'nın şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Bu kişi tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan operasyonda olayın faillerinden, Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada kaleşkinof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32), Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.

EVLERİNDEN SİLAH MERMİ VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.