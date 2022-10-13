Son dakika haberi | Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı

13.10.2022 16:28
Son dakika haberi | Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde silahla ateş ettiği anneyi öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde silahla ateş ettiği anneyi öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde Hacer Yılmaz'ın (50) öldürülmesi, kızı Aysel Kübra Yılmaz'ın (26) ise yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, olay günü evlerine giderken sokakta karşılarına çıkan bir şüphelinin anne ve kızına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, kızının ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Yaralı Aysel Kübra Yılmaz ile yapılan görüşmede, komşuları S.A'nın (35) kendisine saplantılı biçimde aşık olduğunu ancak herhangi bir birlikteliklerinin bulunmadığını, olay günü annesiyle birlikte evlerine döndükleri sırada karşılarına çıkan şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli S.A, 11 Ekim'de Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından şüpheli S.A, tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hacer Yılmaz, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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