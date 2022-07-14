Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı

14.07.2022 13:41

İstanbul Beylikdüzü'nde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bir sitenin otoparkında bulunan otomobilin hayalet göstergesinin iki şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin hırsızlık anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin içinden hayalet göstergeyi çalmaları, hırsızlığı gören site sakinlerinin tepki göstermesi ve zanlıların kaçmaları yer aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika
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