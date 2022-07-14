Adnan Kahveci Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bir sitenin otoparkında bulunan otomobilin hayalet göstergesinin iki şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika

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