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Son dakika haberi | Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

02.12.2021 14:55
Son dakika haberi | Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi.

Devrilen aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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