Beylikdüzü'nde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi.
Devrilen aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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