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Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü - Son Dakika

Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü

13.01.2022 16:29
Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü

İstanbul Beyoğlu'da iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu.

İstanbul Beyoğlu'da iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Binanın yanındaki beton duvar yıkıldı, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ölümden döndü.

Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde bulunan iki katlı ahşap binada saat 14.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevler içinde kalan binaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

"İTFAİYE EKİPLERİNİN ÜZERİNE DUVAR YIKILDI"

Olayı ilk görenlerden biri olduğunu söyleyen Erol Nacar, "Burada kimsesizler kalıyordu, birden bire yangın çıktı. Araçlarımızı yoldan kaldırdık. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. O sırada itfaiye ekiplerinin üzerine duvar yıkıldı. Duvarın itfaiye ekiplerinin üzerine yıkıldığını gördüm ama Allah'tan kimsede bir şey yok. Kimsesizler, halk tabiriyle; torbacı, esrarcı, denilen birkaç kişi kalıyordu. Onlar çıktıktan sonra yangın çıktı, biz de itfaiyeye haber verdik" dedi. Yangını görenlerden Abidin Çizik ise "Bir anda tutuştu. Daha sonra itfaiyeyi aradılar ve itfaiye geldi. Ateşi söndürmeye geldiler ve söndürdüler" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, iki katlı ahşap binanın küle döndüğü görüldü.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş-İHA)

Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü
Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü
Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü
Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü

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Zincirlikuyu, Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beyoğlu'da yangın: Ahşap bina alev topuna döndü - Son Dakika
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