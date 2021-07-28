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Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA; "ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM" - Son Dakika

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA; "ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

28.07.2021 14:41
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA;

Son dakika haber... BEYOĞLU'nda kavga eden gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada ölü sayısı 4'e çıktı.

BEYOĞLU'nda kavga eden gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada ölü sayısı 4'e çıktı. Olaydan sonra yaralanan Beytullah Akçay hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olaydan sonra yakalanan Mürsel Ağrı, poliste yapılan sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde "Damadım kızımı dövmüş. Benim evime sığındı. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm." dedi. Şüpheli zırhlı polis aracıyla adliyeye gönderildi.

4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Beyoğlu, Örnektepe Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada Beytullah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve damat Berk Enes Giray hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişiyi öldürdüğü tespit edilen Mürsel Giray tedavi için gittiği hastanede polisi arayarak teslim olmuştu.

POLİS SORUŞTURMASI SONUCU OLAYIN NASIL GELİŞTİĞİ BELLİ OLDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmasına göre olay şöyle gelişti; Bir süre önce evlenen Berk Enes Giray ve Hacer Giray aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. Bir gece önce çift arasında yaşanan tartışmanın ardından Hacer Giray, evini terk ederek 6 aylık çocuğu ile babası Mürsel Ağrı'nın evine sığındı.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMETİ ÇÖZMEK İÇİN

İki aile arasında bu nedenle başlayan husumet sırasında Mürsel Ağrı ve damadın babası Hulusi Giray işyerinde buluştular. Bu sırada damat Berk Enes Giray ve yanında bulunan kuzeni Burak Giray, telefonda tartışarak küfürleştikleri Hacer Giray'ın dayısı Mahmut Giray'ın evinin önüne geldi. Mahmut Giray'ın evinin önünde bulunan yeğenleri İrfan Akçay ile Beytullah Akçay, gelen kişilerle tartışmaya ardından kavga etmeye başladılar.

KAVGAYI GÖREN DÜNÜR SİLAHINI ÇEKTİ

Bu sırada evin önündeki kavgadan haberdar olan iki baba bir otomobile binerek olay yerine geldi. Evin önündeki kavganın üzerine gelen iki babadan Hulusi Giray, silahını çekerek oğlunu darbederken gördüğü İrfan Akçay ve Beytullah Akçay'a doğru ateş etti. Bu sırada kızın babası Mürsel Ağrı da ayağından hafif şekilde yaralandı.

DİĞER DÜNÜR KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine akrabalarının vurulduğunu gören Mürsel Ağrı, ruhsatlı tabancasını çekerek Hulusi Giray, Burak Giray ve damadı Berk Enes Giray'ı vurarak öldürdü. Ardından hastaneye giden Mürsel Ağrı, polisi arayarak cinayeti işlediğini söyleyip teslim oldu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde ifadesinde suçunu itiraf eden Mürsel Ağrı'nın "Kavgaları yatıştırmak için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak daha sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı. Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldürdüm. Ancak ölmemek için öldürdüm." dedi.

ZIRHLI POLİS ARACIYLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılarak zırhlı polis aracına bindirildi. Şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu, kavga, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA; 'ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM' - Son Dakika


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