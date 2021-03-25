Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada

25.03.2021 15:59
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada, System.String[]

Beyoğlu'nda birine tırmanarak diğerine delikten girdiği binalarda hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda birine tırmanarak diğerine delikten girdiği binalarda hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Tırmanarak girdiği binadan arka taraftaki daireye giren hırsız buradan 2 laptop ve ziynet eşyaları çalarken, delikten girdiği 5 katlı binanın tüm dairelerindeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Bina sahibi gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayına isyan etti.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokakta ilk olarak 5 katlı binanın altındaki demir korkuluğu kırarak içeri giren hırsız havalandırma boşluğundan yukarı çıkıp kaldırım taşıyla kırdığı banyo camından içeri girerek boş dairedeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Daha sonra tüm katlara aynı şekilde giren hırsız buradaki benzer malzemeleri de çaldıktan sonra karşı binaya tırmanıp ikinci kattaki camı kırdıktan sonra çatı kısmından arka taraftaki bir daireye girerek buradan da 2 laptop ve ziynet eşyaları çaldı. Gündüz vakti yaşanan olay sonrası hırsız kayıplara karıştı.

"BANYO BATARYASI ÇALMAK İÇİN BİNAYA GİREN HIRSIZI İLK DEFA GÖRDÜK"

Tüm katlarına girilen 5 katlı boş binanın sahibi Mustafa Atak, "Dışarıdaki küçük pencereden bodrum katına giriyor. Daha sonra iç kapıdan girerek banyo bataryalarını, muslukları, kapı kollarını ve kapı dürbünlerini sökerek çalıyor. 5 katlı binadaki tüm dairelerin malzemelerini aynı şekilde çalıyor. Bu olaya çok şaşırdık banyo bataryası çalmak için binaya giren hırsızı ilk defa gördük. 20 yıldır bu sakatayım kombi, buzdolabı, televizyon ya da Laptop çalanı duymuştuk ama boş dairede hırsızlıkla ilk defa karşılaştım. Binaya girdiği yeri görseniz şaşırırsınız oradan girmesi için bir sürüngen olması lazım, yılan olması lazım ki girebilsin ve bu gündüz vakti yaşanan bir olay." dedi.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ SANİYEDE TIRMANIYOR"Atak şöyle devam etti: "Bu binayı soyduktan sonra karşı binaya geçiyor örümcek adam gibi tırmanıp ikinci kata çıkıyor ve camı kırıp içeri girerek arka tarafa geçiyor. Oradan da arka komşunun çatısından içeri girip 2 daireyi soyuyor. O dairelerden de 2 laptop ve ziynet eşyaları alıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri var örümcek adam gibi tırmanıyor ve saniyede içeri giriyor. Gündüz vakti sokaktan insanların gelip geçtiği saatte rahatlıkla girebiliyor ve 5 katlı bir binanın tüm musluklarını sökebiliyor. Kiracılarımız çıkmıştı yeni kiracılar için boya badana yapacaktık geldiğimizde tüm daireler bu haldeydi"Öte yandan hırsızlık şüphelisi kameralara yansıdı.


Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda binaya tırmanarak girip, hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika


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