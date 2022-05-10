Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, cep telefonu çaldığı iddia edilen kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyinağa Mahallesi Kilit Sokak'ta sabah saatlerinde arkadaşlarının yanına giden Faruk A. (37), yolda karşılaştığı Samet Civelek'i (28) cep telefonunu çalmakla suçladı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. de (37) olaya müdahale etti.

Taraflar arasında yaşanan kovalamacada, sığındığı binadan kaçmaya çalışan Samet Civelek, kendisini yakalamaya çalışan bu kişilerce kalbinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapıla müdahaleye rağmen Civelek, kurtarılamadı.

Olaydan sonra Faruk A. polise teslim olurken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, kaçan 2 şüpheli Beyoğlu ve Avcılar'daki adreslerinde gözaltına alındı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaşanan kavga ve bıçaklama anı bir iş yerine ait güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, kavganın ardından yaşanan kovalamaca ve Civelek'in bıçaklanması yer alıyor.