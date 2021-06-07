Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyen çarşaflı iki kadına yönelik sarf ettiği sözlerle "alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği iddia edilen sanık Emel Cansever hakkında 6,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ö.B. ve S.B.'nin 13 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde gezerken sanık Emel Cansever tarafından bir süre takip edildikleri belirtildi.

Bir süre sonra müştekilerin yanına gelen sanığın "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, sizi burada kabul etmiyoruz, siz gericisiniz, ben Atatürk'ün son nesliyim, gidin namaz vakti namazınızı kılın, pis Araplar." şeklinde söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, bunun üzerine Emel Cansever hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Müştekilerin sanıktan şikayetçi olduklarına yer verilen iddianamede, sanık Cansever'in savunmasında, "Olay günü müştekilere 'Türk müsünüz, Arap mısınız?' diye sorduğunu, Türk olduklarını söylemeleri üzerine, neden siyah çarşaf giyindiklerini sorduğunu ancak yaptığının yanlış olduğunu anladığını ve pişman olduğunu" söylediği ifade edildi.

İddianamede, olay anında elde edilen görüntü kayıtlarının incelemesine göre sanığın müştekilere, "Çok üzgünüz ama çarşaf yasak yavrum, siz gerici misiniz? Siz çok geride kalmışsınız, ben Atatürk'ün son nesliyim" şeklinde söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Müştekilerin inançları gereği giydikleri kıyafetle ilgili sanığın, kalabalık bir yer olan İstiklal Caddesi'nde suça konu eylemlerde bulunduğu, eylemin kin-nefrete tahrik amacını destekler mahiyette olduğu, eylemin gerçekleştiği yer itibarıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıktığı gibi bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olduğu, ayrıca sanığın söyleminin halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, yine sanığın müştekilere yönelik 'pis Araplar' şeklinde hakaret içerikli söylemde bulunduğu ve böylelikle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Emel Cansever'in, "birden çok kez alenen hakaret" suçundan 4 ay 22 günden 3 yıl 6 aya ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 22 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.