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Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU

23.12.2021 12:01

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı çevresinde yapılan denetimler sırasında, B.S.'nin Gümüşsuyu Caddesi üzerinde aracını park edenlerden ücret talep ettiği belirlendi. Sivil polis ekipleri de B.S. ile pazarlık yaptı. Yanına gelen araçtakilerin polis olduğunu anlamayan B.S. 25 lira istedi.

Polis, B.S.'yi gözaltına aldı. B.S. hakkında, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare

tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİ OPERASYONU - Son Dakika


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