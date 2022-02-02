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Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

02.02.2022 09:50

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda sürücülerden zorla para istediği belirlenen değnekçi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda sürücülerden zorla para istediği belirlenen değnekçi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak'ta park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelen Kenan S.'nin ücret istediğini belirledi. Polis, Kenan S.'yi gözaltına aldı. Kenan S.'ye Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan işlem yapıldı. Kenan S. adli işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI
Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI
Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

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Trafik Denetleme, Tragger, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI - Son Dakika
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