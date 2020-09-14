Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEPONUN GİZLİ BÖLMESİNE SAKLANAN TÜTÜN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Beyoğlu'nda, polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda, gizli bölme içinde gümrük kaçağı oldukları tespit edilen çok sayıda puro, sigara elektronik sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Kemankeş Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir depoda gümrük kaçağı tütün mamülleri olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri depoya operasyon düzenledi.

2020 YILININ EN YÜKSEK SAYISI Depo içinde yapılan aramalarda, depoda ve duvardaki gizli bölmede gümrük kaçağı oldukları tespit edilen 117 bin 589 adet puro, 587 bin 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 adet elektronik sigara tütünü, bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi, 2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi, 2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan gümrük kaçağı ürünlerin, 2020 yılının en yüksek sayısı olduğu öğrenildi.

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