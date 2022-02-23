BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS

23.02.2022 11:57

BEYOĞLU'nda, 2021 yılında boşandığı eşi Nermin Uzun'u sokak ortasında silahla yaralayan Mahir Arslan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BEYOĞLU'nda, 2021 yılında boşandığı eşi Nermin Uzun'u sokak ortasında silahla yaralayan Mahir Arslan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahir Arslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada şikayetçi Nermin Uzun ve taraf avukatları hazır bulundu. Nermin Uzun şikayetinin devam ettiğini belirterek "Mahkemenin vereceği karar benim sonraki hayatımı etkileyecektir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Duruşmadaki savunmasında sanık Mahir Arslan, "Keşke olmasaydı ama oldu. Pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. 5 sene önce de bunları yapabilirdim. Olay namus meselesine dönünce kendimi tutamadım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanık Mahir Arslan'a "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de müşteki Nermin Uzun'un ikametinin önünde bulunan şüpheli Mahir Arslan'ın silahla, öldürme kastı ile müştekiye birden fazla kez ateş ettiği anlatıldı. Müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiyi öldürmeyi planladığı ve bununla ilgili öncesinde tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mahir Arslan'ın "Kasten öldürmeye teşebbüsö suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS
BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS
BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahir Arslan, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS - Son Dakika
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