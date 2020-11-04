Son dakika haberi... Beyoğlu'nda evde yangın (1) - Son Dakika
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda evde yangın (1)
04.11.2020 15:20
Son dakika gündem haberine göre BEYOĞLU Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı.
BEYOĞLU Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayak kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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4.11.2020 15:29:21. #1.12#
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