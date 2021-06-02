Son dakika haberi! Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı - Son Dakika

BEYOĞLU Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Bazı bina sakinleri itfaiye merdiveni ile kurtarılırken bazıları da kendi imkanları ile dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri ara sokağa park eden araçlar nedeniyle sokağa giremeyince park halindeki araçlar vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Yangın, Beyoğlu Sefa Meydanı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda çatıyı sarması ile yangın beş katlı binaya sıçradı. Bina izolasyonun alev almasıyla alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yangına uykuda yakalanan çoğu kişi de komşuların zilleri basması ve haber vermesiyle dışarı çıktı. Bazı bina sakinleri de muhabbet kuşları ile kendilerini dışarı attı.

YİNE AYNI MANZARA; ARA SOKALAR VE PARK EDEN ARAÇLAR

İtfaiye ekipleri yangına binanın arka tarafından müdahale etmek istedi. Ancak ara sokakta park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Vatandaşlar el birliği ile park halindeki aracı kaldırarak arka sokağa çekti. Park eden aracın kaldırılmasından sonra itfaiye yangına binanın arka tarafından da müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yanan binadan dışarıya çıkanlar birbirlerine sarılarak teselli buldu.

EVE FENA HALDE DUMAN DOLDU

Evine duman dolmasıyla kendini dışarı artan bina sakini Fevzi Tekyaycı "Ben evde uyuyordum. Daha sonra komşum zillere bastı. Bizi kaldırdı. İçeriye fena halde duman doldu. Hepimiz dışarıya çıktık" dedi.

LÜTFEN ARA SOKAKLARA ARAÇ BIRAKMAYALIM

Ara sokakta park eden aracı kaldırmak için büyük çapa gösteren Mehmet Can Bayrak "Ben turizm kaptanıyım. Sabah saatlerinde eve geldim. Dumanların çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdik. Çatı katında bir kadın vardı. Duman arasında kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı. Lütfen rica ediyorum. Ara sokaklara araç koymasınlar. Biz burada birlik beraberlik yaparak aracı çektik. Mahalle aralarına, dar yerlere araç koymayalım. İtfaiye, ambulans ekipleri sokaklara giremiyor. Yazık günahtır. Biz bir can kurtarmak için bugün nelerle mücadele ettik. Lütfen rica ediyorum. Dar yerlere ambulans, itfaiye geçmesi için araç bırakmayın" diye konuştu.

İNSANLARI DIŞARI ÇIKARDIK

Yangında insanlara yardımcı olan Suphi Tekyıldız "Sabah saatleriyle duman ve alev vardı. Biz de insanları dışarı çıkardık. Onlara yardımcı olduk. Sonra da itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken halı yıkama fabrikasında ve beş katlı binada hasar meydana geldi.