Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kızını okula bıraktığı esnada silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kızını okula bıraktığı esnada silahlı saldırıya uğradı

10.10.2022 00:58
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kızını okula bıraktığı esnada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda gemi kaptanına silahlı saldırı düzenlendi.

Beyoğlu'nda gemi kaptanına silahlı saldırı düzenlendi. Kızını okula götürdüğü esnada saldırıya uğrayan gemi kaptanı iki bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan olaylar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kulaksız Mahallesinde 18 Eylül saat 06.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gemi kaptanı Süleyman C. sabah saatlerinde kızını okula götürmek için evden çıktı. Sokakta yürürken arkasından yaklaşan bir kişi silahını belinden çıkarıp ateş açtı. Dört el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan gemi kaptanı Süleyman C. iki bacağından yaralandı. Korku dolu anlar yaşayan baba kız panikle ara sokağa doğru koştu. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kızını okula götürdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan gemi kaptanı Süleyman C.'nin o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, kızını okula götüren Süleyman C.'ye arkadan yanaşan kişi art arda ateş ettiği görülürken neye uğradığını anlayamayan baba ve kızı ara sokağa doğru koşuyor. Silah sesleri ile o anda yoldan geçen bir kadın da koşarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kızını okula bıraktığı esnada silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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