Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA MARKETTEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA MARKETTEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

03.10.2022 15:14
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA MARKETTEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Son dakika haberlerine göre BEYOĞLU'nda 2 şüpheli daha önceden tartıştıkları markete gelerek, sahiplerine silahla saldırdı.

BEYOĞLU'nda 2 şüpheli daha önceden tartıştıkları markete gelerek, sahiplerine silahla saldırdı. Markettekiler de şüpheliler kaçarken arkalarından ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 2 kişi kaldırımdan duran 4 yabacı uyruklu kadını taciz etmeye başladı. Bir süre sonra 2 kişi kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve çalışanlara ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Şüpheliler kaçarken, markettekilerden biri silahla peşlerinden ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Görgü tanığı Kasım Kutluca Ben kadınları korumak istedim. Başka amacım yoktu. Esnafım ben burada. Bize sığınan olduğu zaman müdahale ediyoruz. Kadınlar yürüdü gitti. Benim çocuklarıma bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Tarlabaşı'nda bu nasıl bir eşkıyalıktır diye sitem etti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA MARKETTEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika

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