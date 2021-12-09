Üye Girişi
Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame - Son Dakika

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame

09.12.2021 12:27

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame Bir kişiyi öldüren, bir kişi yaralan şüphelilerin 6 aydan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapsi istendi Beyoğlu'nda iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise...

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame

Bir kişiyi öldüren, bir kişi yaralan şüphelilerin 6 aydan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise yaralanmasına ilişkin 5 tutuklu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beyoğlu'nda 24 Ağustos 2021'de iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle çıkan tartışmada, 19 yaşındaki Halil Talha Ertuğrul'un öldürülmesi, 21 yaşındaki Süleyman Zafer Köker'in ise yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mağdur Süleyman Zafer Köker'in ifadesine yer verilen iddianamede, maktul ile yürüdükleri sırada arkalarından gelen iki şahsın önlerine geçtiğini, kendi arlarında konuşurken önlerine geçen şahısların arkalarını dönerek, 'bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz?' dediğini, maktulün ise 'hayır, sizin hakkınızda konuşmuyorduk' diye yanıt verdiğini, daha sonra maktul ile şüpheliler arasında ağız dalaşı yaşandığı ve kendisinin tartışanları ayırmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Güvenlik kamera incelemesi iddianamede yer aldı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede, şüpheliler Ferhat Ekin ile Baran Demir'in maktule ateş ettikleri, diğer şüphelilerin silah kullanmadığı, tüm şüphelilerin maktulün kaçışını engelleyerek darp ettikleri ve Ümeyir Ermiş'in yere düşen şarjörü ve mermileri topladığının tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, olay günü akşam saatlerinde, aynı inşaatın mekanik bölümünde çalışan maktul Halil Talha Ertuğrul ile mağdur Süleyman Zafer Köker'in yolda yürürken, şüpheliler Baran Demir ve Ferhat Ekin ile karşılaştıkları, aralarında laf dalaşının yaşandığı, sonrasında ayrıldıkları ve maktul ile mağdurun kaldıkları otelin önüne geldikleri belirtildi.

Silah alıp geri geldiler

Şüpheliler Baran Demir ve Ferhat Ekin'in diğer şüpheliler Ümeyir Ermiş ile Yavuz Ermiş'i arayarak silah istediklerinin anlatıldığı iddianamede, buluştukları ve iki gruba ayrılarak maktulü aramaya başladıkları aktarıldı. Şüpheliler Ferhat Ekin ile Yavuz Ermiş'in maktulü görüp diğer şüphelilere haber verdiğinin belirtildiği iddianamede, buluşup 10-15 dakika sonra maktulün yanına geldikleri, gelir gelmez şüpheli Yavuz Ermiş'in mağdur Süleyman Zafer Köker'in kafasına tekme attığı ve yere düşmesinin ardından şüphelinin kaçmaya çalışan maktule de tekme attığı kaydedildi.

Şüpheliler yurtdışına kaçma konusunda anlaştı

Şüpheli Ümeyir Ermiş'in maktulü tuttuğunun anlatıldığı iddianamede, şüpheliler Baran Demir ile Ferhat Ekin'in maktule ateş ettiği, şüpheli Demir'in maktule silahın kabzasıyla birçok defa vurduğu ve sonrasında şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Şüpheliler Baran Demir ile Ferhat Ekin'in yurtdışına kaçma konusunda anlaştığının aktarıldığı iddianamede, diğer şüphelilere de teklifte bulundukları ancak diğer şüphelilerin teklifi kabul etmedikleri kaydedildi. Şüpheli Adülmemaf Demir'in kaçmaya çalışan şüphelilere yardım ederek, onları Çanakkale'ye götürdüğünün belirtildiği iddianamede, kaçan şüphelilerin Çanakkale'de yakalandığı aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin maktulün ilk tartışmalarında kendilerine küfür ile hakaret ettiğini ve mağdurun maktulü sakinleştirmeye çalıştırdığını söyledikleri ancak mağdur beyanının bu yönde olmadığı ve iddiaları destekler nitelikte kamera kaydına da rastlanmadığı belirtildi.

Şüphelilerin 6 ay ile ağırlaştırışmış müebbet arasında hapisle istendi

İddianamede, şüpheliler Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş, Yavuz Ermiş'in, 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Adülmenaf Demir'in ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame
Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame
Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame
Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Beyoğlu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var 13:06 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı 12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz         
13:11
Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma         
13:01
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışmasında iddianame - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement