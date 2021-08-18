Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 25 yaşında yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması için Beyoğlu'nda yaptırılan hayrat çeşmesi törenle açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Marmaris'te Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması için Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Turabibaba Caddesi'nde hayrat çeşmesi yaptırdı.

Çeşmenin açılış törenine katılan Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir, Türkiye ve vatan için canını feda eden gençlerin, yiğitlerin olması gerektiğini söyledi.

Hiç kimsenin kendilerine bu vatanda boyun büktüremeyeceğini ifade eden Akdemir, "Biz yeşil toprağımız, vatanımız için ama dış güç ama içten olsun ne olursa olsun kanımızın son damlasına kadar savaşmaya varız." dedi.

Muğla'da 10 gün ormanların yandığını ve herkesin yangını söndürmek için yardım ettiğini anlatan Akdemir, yardım edenlere teşekkür etti.

Türk bayrağının her yerde dalgalanacağını vurgulayan Akdemir, "Kimse bizim Türk bayrağımızı indiremez, indirmeye de gücü yetmez. Ben şehit olmak istiyorum bayrağım için, yine de savaşmaya hazırım ama orman ama şey olsun. Oğlumun şehit olmasından dolayı da onur ve gurur duyuyorum. Şehitlerin mekanı cennet olsun. Çünkü şehitler ölmedi, ölmez. Bugüne kadar ölmedi, yine de ölmez." diye konuştu.

Kardeşi Baykal Akdemir, şehitlerin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini söyledi. Her zaman şehit olmaya hazır olduklarını ifade eden Akdemir, "Annem, babam, bu millet, bu vatan hep bu bayrak için var." dedi.

"Rabb'im bu vatanı korusun, yüceltsin"

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Köyceğiz'deki yangın bölgesinde bir haftadan uzun bir süre yangın söndürme çalışmalarında birçok milletvekili ile birlikte çalışmalara destek olduklarını, bir taraftan yangın söndürülürken, bir taraftan da hemşehrileri ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretler sırasında Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir ile karşılaştığını ve gözlerinin dolduğunu anlatan Kaya, "Çünkü henüz kardeşimiz şehit düşeli üç gün olmuştu ama Ali amcamız, orada yangın söndüren ekiplere gerek su dağıtıyordu gerek yemek dağıtıyordu gerek oradaki geçişlere destek oluyordu. Şehit düşmüş evladını toprağa vermiş bir babanın hemen yeşil vatan için mücadele ettiğine ben orada şahitlik ettim. Gerçekten Ali amcamızla ve evlatlarıyla ne kadar gurur duysak az. Rabb'im bu vatanı korusun, yüceltsin. Vatanın birlik ve beraberliği için mücadele eden ve şehit düşen tüm kahramanlarımıza rahmet okuyoruz. Böyle güzel evlatları yetiştiren böyle babalar, anneler var oldukça bu vatanın sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

Şahin Akdemir'in adeta ateşin arasından geçerek kahraman itfaiye ekiplerine, orman teşkilatına su dağıtmasının çok yüce bir gönüllülük olduğuna dikkati çeken Kaya, bu durumun onun merhametli bir insan olduğunu, ateşi söndürmek, yeşil vatanı korumak için canı pahasına nasıl mücadele ettiğini tüm Türkiye'nin gördüğünü belirtti.

"Şahin Akdemirleri hatırlamak tam da böyle bir Aşure Günü'nde çok anlamlı oldu"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bugünün Aşure Günü olduğunu ve birliğin, bir anlamda susuz kalmanın da hatırlatıldığı gün olduğunu söyledi.

Aşurenin haksızlığa karşı durmanın adı olduğuna değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Hazreti Hüseyin'in duruşunu bir kez daha kuşandığımız gündür. Her türlü zalimliğe ve haksızlığa karşı bir duruş gösterme günüdür Aşure Günü. Dolayısıyla böyle bir günde evet görünüşte bir çeşmenin açılışını yapıyor olacağız belki ama aslında bütün şehitlere olan vefa borcumuzu ödemiş olacağız ve bir Aşure Günü'nde susuz kalmanın ve görevi başında olanların susuz kalmaması için mücadele eden Şahin Akdemirleri hatırlamak tam da böyle bir Aşure Günü'nde çok anlamlı oldu diye düşünüyorum. O da bu anlamda bir duruşu gösterdi. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizi, onun yolundan gidenleri, haksızlığa her zaman karşı duranları, mazlumun yanında zalime karşı duranları bir kez daha hatırlama günüdür."

Bugün bu topraklarda vatan kavramının ne olduğunu hatırlatan şehidin huzurunda toplandıklarını anlatan Yıldız, çeşmeyi görenlerin yurdun bir köşesinde bulunan, bir delikanlıyı, Şahin Akdemir'i, onun yeşil vatan için verdiği mücadeleyi hatırlayacaklarını belirtti.

Yıldız, "Beyoğlu'ndan bir kez daha haykıracağız ki kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacak, vatanımıza uzanan her ele karşı da karşı duracak gençlerimiz, yiğitlerimiz, şehit olma pahasına hep var olacak." dedi.

Törende, Muğla'daki ormanlarda bulunan göknar, çeşmenin yanına dikildi.