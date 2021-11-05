Son dakika haberi: Beyoğlu'nda otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda otomobille çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki Ertuğrul B. kontrolündeki 34 SR 4201 plakalı otomobil ile Yusuf A. idaresindeki 34 BCG 175 plakalı kamyonet çarpıştı.
Ertuğrul B.'nin aracı kamyonete çarptıktan sonra refüje çıkarken, kamyonet de yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan ve hafif yaralanan sürücü Yusuf A, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aracıyla bariyerlere çıkan Ertuğrul B. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan araç trafiği, kazaya karışan araçların vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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