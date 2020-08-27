Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA PARKTA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI(GENİŞ HABER) - Son Dakika

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA PARKTA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI(GENİŞ HABER)

Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi.

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA PARKTA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI(GENİŞ HABER), System.String[]

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, 23.30 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 4 kişi parkta oturan gruba, silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------Olay yeriPolis ekiplerinin çalışmalarıYerdeki boş kovanlarToplanan vatandaşlarGenel ve detay görüntüler


- İstanbul
Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 01:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA PARKTA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI(GENİŞ HABER) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?         
14:07
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı         
11:45
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu         
10:37
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları         
10:03
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı         
09:50
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor         
08:53
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu         
07:55
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi         
03:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 03:25:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA PARKTA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI(GENİŞ HABER) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei