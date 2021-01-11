Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Sururi Çeşme Sokak'ta şüpheli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, H.A. ile N.Ç. adlı iki erkek yaralandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından bacaklarından yaralanan H.A. ile N.Ç'yi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.