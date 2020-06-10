Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika

Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan çanta paniğine neden oldu. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Bomba uzmanının fünye yerleştirdiği çantanın yanına gelen iki sokak köpeğini özel kıyafetli bomba uzmanı uzaklaştırmaya çalışırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Şişhane Bankalar Caddesi'nde kaldırıma bırakılan bir çanta paniğine neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen bomba uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi.

BOMBA UZMANININ SOKAK KÖPEKLERİYLE İMTİHANI

Bu sırada çantanın yanına gelen iki sokak köpeğini bomba uzmanı uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekler gittikten sonra fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Olay yerindeki emniyet şeridinin dışında toplanan vatandaşlar olan biteni merakla izledi. Kapatılan cadde yeniden trafiğe açılarak normale döndü.