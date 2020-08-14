Beyoğlu'nda taksiciye silah göstererek zorla binen şüpheliler suçüstü yakalandı. Taksiciye dehşeti yaşatan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Tarlabaşı Bulvarında 12 Ağustos çarşamba günü saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı bir şüpheli taksiye zorla binerek şoför S.D. (31)'den aracı Esenler Karabayır istikametine sürmesini istedi. Taksi sürücüsü S.D. ve şüpheli Karabayır mevkiine geldiklerinde şüpheli taksi şoföründen kontak anahtarını alarak taksiden aşağı indi ve taksi şoförü S.D.'den beklemesini istedi. Şüphelinin taksiden inmesinin ardından S.D., durumu arkadaşına ihbar etti. Şüpheli bir süre sonra başka bir arkadaşıyla birlikte taksiye geri geldi ve şoförün Taksim istikametine gitmesini istedi. Taksi, Unkapanı köprüsünden geçerken bölgede bekleyen polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi. Polisin müdahalesinin ardından şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve 16 adet mermi bulundu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde, işlemleri tamamlanan Agit Ö. (27), Mehmet K. (19) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.