Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada - Son Dakika
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Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada

15.03.2022 11:41
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada

Beyoğlu'nda tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonet yokuşta duran aracı beklediği esnada kaymaya başladı.

Beyoğlu'nda tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonet yokuşta duran aracı beklediği esnada kaymaya başladı. Taşlara ve ağaca çarpan kamyonet devrilerek yan yatarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Faciadan dönülen anlar kameralara yansırken, kazanın şokunu yaşayan sürücü yere çöküp uzun süre kamyonetine baktı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dik bir yokuşu çıkmayan isteyen 59 FJ 010 plakalı tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonetin sürücüsü Rıfat Sönmez, önündeki çöp kamyonu nedeniyle durdu. Kamyonun ilerlemesinin ardından yeniden kalkış yapmak isteyen sürücünün idaresindeki kamyonet kaymaya başladı. Frenlerin tutmaması üzerine kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki taşlara ardından da ağaca çarparak devrildi. Kasasındaki tehlikeli maddeler ise yola savruldu. Sürücü yan yatan kamyonetin içerisinde mahsur kalırken yardımına ise çevredeki esnaf koştu. Sürücü mahallinin kapısını açan esnaf, Sönmez'i bulunduğu yerden çıkarttı. Kaza anları kameralara yansırken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

YARA ALMADAN KURTULAN SÜRÜCÜ KAMYONETİNE BAKTI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sönmez'in kontrollerini yaparak ayakta tedavi etti. Polis ekipleri ise kamyonetin devrildiği sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kazanın şokunu atlayan sürücü yere çöküp uzun süre kamyonetine baktı. Öte yandan devrilen kamyonetin çarptığı park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇTA BALİ YANİ YAPIŞTIRICI YÜKLÜ, ALLAH KORUDU"

Olayla ilgili konuşan Rıfat Sönmez, "Fren boşaldı, sonra aracı geriye kaçtı ve toparlayamadım. Önümde çok kamyonu durdu. Geri kayarken sağ tarafa çarpınca araç sağa devrildi. Arkadaşlar yardım etti ve çıktık. Şu an sıcağı sıcağına yara olup olmadığını bilmiyorum. Araçta bali yani yapıştırıcı yüklü. Allah korudu" dedi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/İHA)

Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada
Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi: Faciadan dönülen kaza kamerada - Son Dakika


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