Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto - Son Dakika
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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

07.05.2022 16:02
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda savaş karşıtı Ukraynalılar bir araya gelerek Rusya'yı protesto etti.

Beyoğlu'nda savaş karşıtı Ukraynalılar bir araya gelerek Rusya'yı protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin eylem düzenledi. 100 kişilik grup savaş karşıtı sloganlar atarken, ellerinde ise "Ukrayna Ukrayna'dır" yazılı pankartlar taşıdı. Ukrayna ulusal marşının okunmasıyla başlayan eylemde, bazı eylemcilerin gözyaşlarına hakim olamadığı da görüldü.

"Biz, özgürlüğümüz için savaşıyoruz"

Öte yandan, eylem sırasında megafonla açıklama yapan grup temsilcilerinden biri, "1 Mart sabahı Rus teröristler, Rus işgalciler ülkemize, ülkemizin topraklarına girdiler. Mariupol kentine girdiler. Bunlar yalnızca kadınlara ve çocuklara değil, bunlar geçmişe de sanata da geleceğe de, her şeye düşmanlar. Rus terörist ve Rus işgalciler, her zaman ama her zaman söylüyoruz, bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Biz, özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Bizler Ukrayna halkı ve Ukrayna Devleti olarak kahramanca savaşıyoruz ve Mariupol kentinin yalnızca egemenlik hakkının Ukrayna Devletine ve Ukrayna halkına ait olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

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Protesto, Beyoğlu, Rusya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Beyoğlu'nda Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto - Son Dakika


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