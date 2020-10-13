Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı kişiler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. İstiklal Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 16 adrese ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de katılarak ekiplere yardımcı oldu. İstiklal Mahallesi genelinde düzenlenen operasyonda özel timlerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ