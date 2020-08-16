Son dakika haberi! Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı (1) - Son Dakika
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı (1)
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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16.08.2020 17:45:24. #1.12#
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