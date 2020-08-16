Son dakika haberi! Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı (1) - Son Dakika

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:40

Kaynak: DHA

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