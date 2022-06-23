Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

23.06.2022 22:25

Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Beypazarı Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya mevkide meydana geldi. Boş ahşap 2 katlı ev de henüz sebebi öğrenilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ahşap evin boş olması sebebiyle can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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