Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı

30.01.2021 16:51
Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı, System.String[]

Son dakika haberler... TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Menemenspor'da forma giyen kaleci Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Menemenspor'da forma giyen kaleci Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı beyazlı ekip yeni transferlerle takımı güçlendiriyor.

Boluspor, ligin ilk yarısında Menemenspor'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci Gentian Selmani ile anlaştı.

FK Partizani takımında futbola başlayan Arnavut kaleci Selmani, KS Kastrioti, KF Laçi ve Menemenspor takımlarında forma giydi.

Ligin ilk yarısında Menemenspor formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Selmani, alt yaş gruplarında 21, A Milli Takım kadrosunda ise 9 kez görev aldı.

Futbol Federasyonu, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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