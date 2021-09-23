Son dakika haberi! Beypiliç Bolusporlu futbolcular, otomobille kaza yaptı - Son Dakika

TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltısına giden 3 futbolcunun bulunduğu otomobil, bariyerlere çarptı. Araç, daha önce kesilen ve yol kenarında olan ağaca çarpınca dere yatağına düşmedi.

Kaza, Abant Tabiat Parkı yolunun Akçaalan köyünde meydana geldi. TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un kahvaltı programına katılmak için Abant'a giden futbolcu Tugay Kaçar'ın kullandığı 06 TGY 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan, daha önce kesilen ve yol kenarında duran ağaca da çarpan araç, dere yatağına düşmedi. Sürücü Kaçar ile araçtaki diğer futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.