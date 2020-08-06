Son dakika haberi: Beyrut'ta patlama noktasına en yakın görüntü paylaşıldı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlama anını kaydeden kişilerin ağır yaralandığı tahmin ediliyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi ise yaralandı. Patlama noktasına yakın bir binada oturan bir aile, o anları evlerinin penceresinden kayda aldı.

"EŞİNE İÇERİ GEÇ DİYE YALVARDI"

Patlama anına ilişkin görüntüleri kaydeden kişinin eşinin yaşadığı panik dikkat çekerken, eşinin içeri girmesini isteyen kadının " içeri geç lütfen" sözleri görüntüye yansıdı. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.