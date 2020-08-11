Son dakika haberi: Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi - Son Dakika

Beyrut Limanı 'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiği, kayıp olanların sayısının 30 veya 40 olduğu açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:27

Kaynak: İHA

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