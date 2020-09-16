Son dakika haberi... Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin onarımı Aksaz'da yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin onarımı Aksaz'da yapıldı
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin bakım ve onarımının Aksaz'da yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin bakım ve onarımının Aksaz'da yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz'da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz'dan ayrılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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