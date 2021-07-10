Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, emniyet yetkililerinin patlamayla ilgili sorgulanmasına karşı çıktığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi'nin evine yürüdü.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bir grup, ölenlere saygı olarak adaletin tecelli etmesi talebiyle dün başkentte düzenledikleri protestolarını bugün de sürdürdü.

Akşama doğru Şehitler Meydanı'nda toplanan ve daha sonra Meclis binasının önüne yürüyen vatandaşlar, soruşturma kapsamında bazı vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmamasına slogan atarak tepki gösterdi.

Meclis binasının önünden İçişleri Bakanlığına ve oradan da öfkeyle İçişleri Bakanı Fehmi'nin evine ulaşan gruptan bazıları, güvenlik görevlilerini aşarak bahçeye girmeyi başardı ancak sonra çıkarıldılar.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan eylemciler, "İçişleri Bakanı Fehmi'nin, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in soruşturma kapsamında sorgulanmasına izin vermemesini" protesto etti.

Bakan Fehmi'nin görüşmeyi kabul etmesiyle içeri alınan eylemcilerden birkaçı, bakandan, emniyet yetkililerinin sorgulanmasına karşı çıkmaması talebinde bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları, soruşturmanın tamamlanması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için protestolarını sürdüreceklerini belirttiler.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak da 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'ten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.