Yangın saman balyalarına da sıçrayınca itfaiyeden yardım istendi. Yangın, mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fasıllar Mahallesi'nde hububat hasatı yapılan arazide saman balya makinesinin mesai yaptığı esnada, makinenin aşırı ısınmadan dolayı çıkardığı kıvılcımlardan yangın çıktığı iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:13

Kaynak: AA

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