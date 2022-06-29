Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

29.06.2022 15:15
Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Edinilen son dakika haberine göre Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik toplantı düzenlendi.

Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik toplantı düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıya Beyşehir Kaymakam Vekili Ömer Levent Türk başkanlık yaptı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, Türkiye'de çıkan orman yangınlarında son dönemde iklim değişikliğinin etkisinin olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında insan faktörü konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle artan anız yangını ve piknikçi ateşine dikkat çekmek istiyorum. Allah'a çok şükür yangın sayımız çok fazla değil. Bir Akdeniz kuşağı gibi, Antalya, Mersin, İzmir o yöreler gibi değiliz ama bizdeki yangınların kahir ekseriyeti anızdan çıkıyor. Bunu muhtarlarımız da biliyor. Anız yakmayı ne kadar düşürebilir, azaltabilirsek o derece yangın riskinin önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Bizim için temel kriter burada anız yangınıdır."

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Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Fırat Arıkan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı - Son Dakika
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