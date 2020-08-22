Son dakika haberi! Beyşehir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yol üzerinde devrilerek ters dönen araçtan dışarı fırlayan Kayhan Dikkaya olay yerinde can verdi. Kazada yaralanan Ahmet S., Tunahan B., Onur S. ve Emre D. olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Huğlu'daki silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı öğrenilen kazada hayatını kaybeden Dikkaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezinden Huğlu istikametine giderken karayolunun 6.kilometresinde Davutlar mevkisinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla mıcır dökülen yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 10:13

Kaynak: İHA

320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak

Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor