Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilk kez kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde yapılan kapalı ameliyatın ardından hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kapalı ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Ahmet Hasan Ergin, yoğun kanama şikayetiyle polikliniğe başvuran ve tedaviye rağmen kanaması devam eden hastaya hastanede ilk kez laparoskopik (kapalı) yöntemle rahim alma ameliyatı uygulandığını söyledi.

Laparoskopik ameliyatın açık operasyona göre hasta açısından çok daha konforlu olduğunu belirten Dr. Ergin, ekip olarak bu ameliyatı Beyşehir'de ilk kez gerçekleştirmiş olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ergin, artık uygun hastalarda jinekolojik ameliyatları kapalı yöntemle yapmak için gerekli altyapıya sahip olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç'a teşekkür etti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da ameliyat sonrası 1. gün yatağında ziyaret ettikleri hastanın kendisini iyi hissettiğini, kanamadan ve şiddetli ağrılardan bu kadar kısa sürede kurtulduğu için mutlu olduğunu belirttiğini ifade etti.

Kapalı yöntemle ameliyat olduktan sonra sağlığına kısa sürede kavuşan hasta D.D. ise hastalığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkati çekerek, "Bayağı bir rahatsızdım. Ameliyatın yöntemini hocama bıraktım. Allah razı olsun kendisinden, eline koluna sağlık. Kısa zamanda sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.